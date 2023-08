Femke Bol s'offre un premier titre mondial

Femke Bol n'a pas failli jeudi soir à Budapest. Grandissime favorite du 400 m haies en l'absence de la reine Sydney McLaughlin, la Néerlandaise a décroché son premier titre mondial.

En bronze aux JO 2021 et en argent lors des Mondiaux 2022, Femke Bol (23 ans) a comme prévu survolé les débats en finale, devançant de plus d'une seconde sa dauphine américaine Shamier Little. Victorieuse en 51''70, elle a manqué pour 0''25 seulement son record d'Europe établi il y a un mois à Londres.

Malheureuse lors du relais 4x400 m mixte en ouverture de ces joutes, la protégée du coach fribourgeois Laurent Meuwly a néanmoins pris date dans l'optique des JO de Paris 2024. Son duel avec Sydney McLaughlin, détentrice du record du monde (50''68) et tenante du titre olympique, s'annonce d'ores et déjà prometteur.

Autre finale très attendue mais bien plus ouverte, celle du 400 m plat masculin a vu le sacre de l'étonnant Antonio Watson (44''22). Le Jamaïcain de 21 ans a devancé de 0''09 le nouveau recordman d'Europe Matthew Hudson-Smith (2e), l'Américain Quincy Hall se parant de bronze en 44''37.

Tentoglou arrache l'or

La finale de la longueur, dans laquelle l'Appenzellois Simon Ehammer a connu l'élimination après trois essais, a par ailleurs atteint des sommets d'intensité. Avant-dernier athlète à s'élancer, le champion olympique 2021 Miltiadis Tentoglou a arraché l'or sur son ultime tentative avec 8m52.

Le Grec a ainsi devancé de 2 cm le Jamaïcain Wayne Pinnock. Il en était aussi à 8m50 avant le dernier saut, mais était jusque-là battu en raison d'un moins bon deuxième bond. La 3e place est revenue à un autre Jamaïcain, Tajay Gayle (8m27). Pour comparaison, Simon Ehammer avait réalisé 8m16 pour se parer de bronze l'an dernier à Eugene.

/ATS