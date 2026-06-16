Femke Broeders-Bol attendue pour ses débuts sur 800m

La star néerlandaise Femke Broeders-Bol est attendue mardi soir à Ostrava pour son tout premier 800m en extérieur. Elle y affrontera la Fribourgeois Audrey Werro.

Double médaillée de bronze olympique (2021, 2024) derrière l'intouchable Sydney McLaughlin-Levrone et double championne du monde (2023, 2025) du 400m haies, Femke Broders-Bol avait annoncé à l'automne clore le chapitre des haies basses pour débuter celui du demi-fond, 'un grand changement plein d'incertitudes'.

'Je pense qu'elle va surprendre beaucoup de monde sur ce premier mois de compétition', affirme auprès de l'AFP son coach, le Fribourgeois Laurent Meuwly.

Huit mois plus tard, elle s'apprête à prendre mardi à Ostrava le départ de son tout premier 800m en extérieur. 'Il y a beaucoup d'excitation parce que ça a été une longue période sans compétition, souligne Meuwly. On a hâte du nouveau challenge.'

Pour passer d'une discipline à l'autre, Femke Broeders-Bol (elle s'est mariée au printemps avec le perchiste belge Ben Broeders) a dû s'armer de patience. Patience d'abord en raison d'une blessure au pied qui a écourté sa saison hivernale, réduite à un premier et unique 800m lors du meeting de Metz (1'59''07).

Patience ensuite quand elle a dû s'abstenir de courir pendant plusieurs semaines pour se soigner: 'on a fait beaucoup de vélo, de crosstrainer (vélo elliptique)', explique l'ancien entraîneur-chef des équipes suisses de sprint, de haies et de relais. Un mal pour un bien selon lui puisque son athlète a ainsi pu faire 'beaucoup de volume en aérobie'.

Face à Werro au départ

Patience encore quand, remise sur pied, elle a dû apprendre à respecter les allures du 800m: 'elle qui est habituée à toujours aller le plus vite possible, elle a dû s'astreindre à des rythmes plus lents', sourit son coach.

Dès sa première course mardi, elle sera confrontée à la crème de la crème d'une discipline en pleine ébullition, avec à ses côtés au départ la Fribourgeoise Audrey Werro, devenue début juin la troisième meilleure performeuse de l'histoire sur la distance (1'53''98).

'Physiquement, je ne me fais pas de soucis et je pense qu'elle va surprendre beaucoup de monde sur ce premier mois de compétition', affirme Laurent Meuwly, qui voit Broeders-Bol capable de courir 'en 1'56' dès sa première sortie, 'et très rapidement 1'55, 1'54'.

Sur le papier, la Néerlandaise a des qualités de vitesse inédites sur 800m: un record personnel sur 200m (22''64) digne d'une finale européenne et un record du monde sur 400m en salle en 49''17, quasiment deux secondes de mieux que les temps de référence déjà solides d'Audrey Werro (51''03) et de la championne olympique britannique Keely Hodgkinson (51''14).

'Pour Femke, passer au 400m en 56 secondes (les allures du top niveau mondial), c'est lent', souligne Meuwly.

Gérer l'aspect tactique

Mais Broeders-Bol va aussi devoir gérer l'aspect tactique du 800m, discipline où la stratégie de course et le placement sont clés, une nouveauté pour celle qui a toujours couru dans un couloir.

'Femke est très analytique, elle regarde beaucoup de courses pour voir les placements, les décisions tactiques, ça l'intéresse beaucoup mais c'est sûr que c'est là qu'elle est en-dessous des autres et qu'elle va devoir faire ses armes', relève le coach.

'Elle n'a fait qu'un 800m dans sa vie, Audrey (Werro) et Keely (Hodgkinson) ont dû en faire une centaine', ajoute-t-il.

Reste à savoir si Broeders-Bol pourra rivaliser dès cette année avec Werro et Hodgkinson, bien parties pour se livrer une bataille afin de battre le plus vieux record du monde de l'athlétisme (1'53''29 par la Tchèque Jarmila Kratochvilova en 1983).

'Si elles sont toutes les trois en finale à Birmingham (aux championnats d'Europe en août), ça va être intéressant de voir la stratégie de course, savoure déjà le coach suisse. Dans tous les cas, j'espère que ça va nous amener de belles courses jusqu'à Los Angeles en 2028 (pour les Jeux olympiques)!'

/ATS