Fête fédérale à Lausanne: il manque entre 1000 et 1500 bénévoles

A moins d'un mois avant le coup d'envoi de la Fête fédérale de gymnastique à Lausanne (FFG), seulement 60% de l'effectif des bénévoles a été recruté. Les organisateurs doivent désormais identifier les postes les plus prioritaires pour garantir son bon déroulement.

Il manque encore entre 1000 et 1500 volontaires sur les 5000 espérés. 'C'est une grosse préoccupation', a confié jeudi à Keystone-ATS le directeur général de Lausanne 2025 Gaël Lasserre. 'Nous devons maintenant revoir nos besoins et nous préparer à tous les scénarios', a-t-il affirmé.

Sur les quelque 12'500 tâches à pourvoir, seulement 60% sont actuellement couvertes, selon lui. Dans les jours à venir, les organisateurs vont analyser chaque dicastère et supprimer des listes d'inscription les postes moins prioritaires, afin d'assurer le bon déroulement de l'événement.

'Nous allons mettre l'accent sur les postes du premier week-end, en espérant faire un gros élan de recrutement entre le premier et le second week-end', explique Gaël Lasserre. Et d'insister: 'La sécurité sera de toute manière garantie'.

Pas un 'flop'

'Contrairement à des événements récurrents qui peuvent compter sur une base de bénévoles fidèles, le recrutement pour un événement ponctuel comme la FFG (tous les six ans, ndlr), c'est plus compliqué', estime le directeur général. 'On doit en quelque sorte rappeler aux gens que cet événement existe'.

Selon lui, le recrutement de cette 77e édition n'est toutefois pas un 'flop', au vu des quelque 3000 bénévoles déjà recrutés.

Pour attirer de nouvelles personnes, les organisateurs misent sur la communication via les réseaux sociaux, les médias et le bouche-à-oreille, en mettant en exergue les aspects positifs du bénévolat. 'L'expérience du volontariat, c'est d'abord un loisir. C'est l'occasion de faire des rencontres et de se sentir utile', souligne M. Lasserre.

PCi et armée

En plus des bénévoles, plus d'une centaine d'agents de la Protection civile (PCi) et militaires de l'armée suisse seront également mobilisés pendant le montage, le démontage et les jours de manifestation.

La 77e édition de la Fête fédérale de gymnastique, qui aura lieu du 12 au 22 juin prochain, prendra place dans quatre 'quartiers' : la Ville, le Lac et l'UNIL (sport) ainsi qu'à Ouchy (partie festive).

