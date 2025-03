Fête fédérale de gym à Lausanne: beaucoup de bénévoles recherchés

A trois mois du coup d'envoi de la 77e Fête fédérale de gymnastique à Lausanne (FFG), les préparatifs vont bon train. Seul souci à ce stade: la recherche de bénévoles pour la manifestation qui accueillera près de 70'000 gymnastes et 300'000 visiteurs du 12 au 22 juin.

La FFG 2025 aura besoin de quelque 5000 volontaires. Le comité d'organisation est en plein recrutement. 'Nous sommes actuellement à 20-25% du nombre de bénévoles nécessaires. C'est notre plus grosse préoccupation pour le moment. Mais nous avons confiance dans la population lausannoise et régionale pour atteindre notre objectif', a expliqué devant les médias au Musée olympique le directeur général de Lausanne 2025, Gaël Lasserre.

La FFG, qui a lieu tous les six ans, sera répartie dans quatre 'quartiers': la Ville, le Lac et l'UNIL (sport) ainsi qu'Ouchy (partie festive). L'accès aux 140 concours, les cérémonies d'ouverture et de clôture, seront gratuits. Vingt-deux disciplines - réparties sur 27 sites et avec pas moins de 4000 juges - seront représentées. Budget: 29 millions de francs.

/ATS