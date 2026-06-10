Foot: l'ONU veut un environnement sûr pour les joueurs et les fans

Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk demande aux Etats-Unis de garantir ...
Foot: l'ONU veut un environnement sûr pour les joueurs et les fans

Foot: l'ONU veut un environnement sûr pour les joueurs et les fans

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk demande aux Etats-Unis de garantir un environnement 'sûr' lors de la Coupe du monde de football. Mercredi à Genève, il a souhaité que Washington revoie l'application de sa politique migratoire.

'Les grands événements sportifs ont été pensés dès le début pour rassembler le monde en paix et en unité', a-t-il dit à la presse. Il faut garantir un environnement 'sûr' pour les équipes, pour les supporters et pour tout le monde', a-t-il ajouté, alors que l'équipe iranienne n'est autorisée qu'à rester que les jours de match et qu'un arbitre somalien a été refoulé.

Il espère que le profilage racial et les discriminations ne seront pas observés pendant la Coupe du monde. Et les Etats-Unis doivent revoir l'application de leur politique migratoire, selon lui.

Sur le Proche-Orient, M. Türk a par ailleurs annoncé l'envoi prochain d'une équipe d'évaluation des violations au Liban, à la demande du gouvernement.

/ATS
 

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