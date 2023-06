Fowler et Schauffele prennent la tête, record à la clé

Rickie Fowler et Xander Schauffele ont rendu une carte de 62 jeudi au 1er tour de l'US Open à Los Angeles. Ils ont pris les commandes et fixé un nouveau record pour cette 3e levée du Grand Chelem.

Fort de dix birdies, Fowler a battu le précédent meilleur score du tournoi (63) et fini à -8 (par 70), performance reproduite quelques minutes plus tard par Schauffele, auteur d'un parcours sans bogey ponctué de huit birdies.

Les deux Américains, en quête de leur premier Majeur, égalisent avec cette carte de 62 le record absolu en tournoi majeur, établi en 2017 par Branden Grace au troisième tour du British Open.

Fowler (34 ans), 2e de l'US Open 2014, apprécie d'autant plus sa performance qu'il est passé par des moments plus difficiles ces derniers mois, n'ayant participé qu'à un seul Majeur en 2022. Champion olympique en 2021 au Japon, Schauffele était lui-même surpris par sa carte: 'Ce n'est pas ce à quoi on s'attend en jouant l'US Open', a souri le no 6 mondial de 29 ans.

Pour ce premier US Open au Los Angeles Country Club (LACC), les conditions étaient idéales pour marquer les esprits: un ciel couvert, température d'environ 15°C et pratiquement pas de vent.

Derrière les deux leaders, à deux coups (-6), deux autres Américains en ont profité: Dustin Johnson, lauréat en 2016, et Wyndham Clark. Le no 3 mondial nord-irlandais Rory McIlroy suit, à -5. A cinq longueurs des leaders (-3), le no 1 mondial Scottie Scheffler fait partie d'un groupe de sept poursuivants, où figurent notamment le vainqueur de l'édition 2020 Bryson DeChambeau et le Français Paul Barjon.

