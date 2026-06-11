Fracture du pied pour Maxime Gousset

Double Champion du monde du 100 m papillon et grand rival de Noè Ponti, Maxime Gousset souffre ...
Fracture du pied pour Maxime Gousset

Fracture du pied pour Maxime Gousset

Photo: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Double Champion du monde du 100 m papillon et grand rival de Noè Ponti, Maxime Gousset souffre d’une fracture du pied. Sa participation aux Euros de Paris (10 au 16 août) est remise en question.

Le Français de 27 ans s’est blessé lors d’un entraînement physique à la réception d’un saut, rapporte 'L’Equipe'. Les examens ont révélé deux fractures sur le métatarse du pied gauche. Même s’il ne peut pas poser le pied par terre ces prochains jours, il envisage de nager à nouveau dès la semaine prochaine.

Malgré cette blessure, Maxime Gousset n’a donc pas encore tiré un trait sur les Championnats d’Europe. ' On ne s’interdit pas une participation s’il a retrouvé tous ses moyens', explique son coach Michel Chrétien dans les colonnes de 'L’Equipe'.

/ATS
 

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