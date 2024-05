Fury vs Usyk: le combat du siècle pour un champion incontesté

Le monde de la boxe attend avec impatience le combat du siècle chez les poids lourds. Samedi soir à Ryad, Tyson Fury et Oleksandr Usyk tenteront de devenir le champion incontesté.

L'enjeu de l'affrontement est très important puisque les deux stars de la boxe sont toujours invaincues chez les professionnels. Le vainqueur de ce combat du siècle deviendra le premier champion incontesté chez les lourds depuis Lennox Lewis il y a 25 ans. Il s'assurerait en effet les quatre titres de champion du monde des principales fédérations de boxe anglaise: IBF, WBO, WBA et WBC.

Héros national contre roi des Gitans

'C'est formidable, c'est bon pour moi, mais aussi très important pour mon pays', a déclaré Usyk, un héros national qui veut dédier sa victoire aux soldats ukrainiens combattant la Russie. L'agile Ukrainien devrait être capable de poser des problèmes à Fury, qui mesure 15 centimètres de plus que lui, grâce à sa vitesse.

Oleksandr Usyk détient les titres IBF, WBO et WBA, arrachés en 2021 à Anthony Joshua et défendus avec succès contre ce même Joshua un an plus tard. Des ceintures que Fury avait auparavant décrochées en 2015 en battant Vladimir Klitschko à la surprise générale avant de renoncer à ses titres, luttant contre la dépression et la consommation de drogue.

De retour sur le ring, il s'était emparé du titre WBC en 2020 en dominant l'Américain Deontay Wilder après une première tentative soldée par un match nul. En 2021, un troisième duel avait vu le 'Gypsy King' envoyer Wilder au tapis.

Une organisation ardue

Comme il se doit pour un combat d'une telle envergure, l'organisation de l'événement a été une lutte acharnée. Des conflits entourant la répartition des gains ont presque conduit à la rupture des négociations. Selon plusieurs médias, Fury encaisserait plus de 100 millions de dollars pour le combat, Usyk devrait recevoir moins.

Mais ce n'est pas seulement les questions d'argent qui ont retardé le combat. Les deux hommes devaient initialement s'affronter le 23 décembre, mais Fury, qui semblait alors peu entraîné, a subi une coupure lors d'un combat d'exhibition contre l'ancien combattant de MMA Francis Ngannou.

Peu de temps après, le Britannique a été victime d'une blessure similaire alors qu'il se préparait pour l'affrontement décalé en février, ajournant une fois de plus le spectacle saoudien. Mais désormais, plus rien ne devrait faire obstacle au combat du siècle.

/ATS