Genève se met en mode Euro féminin pour une grande fête du sport

A trois semaines du coup d'envoi de l'Euro féminin 2025, Genève se prépare à faire de cet événement sportif majeur une grande fête du sport. L'engouement monte progressivement avec deux des cinq matchs prévus au stade de Genève qui se joueront à guichets fermés.

'On veut faire vivre cet Euro féminin', a déclaré vendredi devant la presse Thierry Apothéloz, président du Conseil d'Etat. Il compte sur cette compétition pour faire briller Genève. Plus de 100'000 personnes sont attendues au bout du Léman.

Tous les billets ont trouvé preneurs pour le match Finlande-Suisse (10 juillet) et pour la demi-finale (22 juillet). Il reste 1700 billets pour le quart de finale (16 juillet). Le choc nordique Danemark-Suède (4 juillet) et le duel entre le Portugal et l'Italie (7 juillet) se remplissent plus lentement, avec respectivement encore 11'000 et 13'500 billets restants.

/ATS