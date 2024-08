Guerdat décroche l'argent, Fuchs maudit

Sacré en 2012 sur Nino des Buissonnets, Steve Guerdat tient sa deuxième médaille olympique individuelle.

En selle de Dynamix de Belheme, le Jurassien s'est paré d'argent mardi aux Jeux de Paris. Le titre est revenu à l'Allemand Christian Kukuk, sur Checker 47.

Sixième des qualifications la veille, Steve Guerdat (42 ans) a vécu une matinée quasi parfaite. Il efface ainsi de belle manière la désillusion vécue dans le concours par équipes, où l'ambitieuse formation helvétique avait échoué dès les qualifications.

Dernier à s'élancer dans un 'jump-off' qui n'a réuni que trois cavaliers et qui comportait huit sauts, Steve Guerdat a dû prendre tous les risques après que Christian Kukuk avait réalisé un sans faute en barrage en 38''34. Il est parti à la faute sur l'avant-dernier obstacle en tentant de raccourcir sa trajectoire.

Remarquable de fluidité, le champion d'Europe 2023 s'était montré le plus rapides parmi les trois 'finalistes' sur le parcours normal (80''99). Maigre consolation, il a été battu de 0''04 par Christian Kukuk en barrage. Le bronze est revenu au Néerlandais Maikel van der Vleuten, sur Beauville Z, également auteur d'une faute (en 39''12),

Fuchs maudit

Cruel dénouement en revanche pour Martin Fuchs et Leone Jei mardi matin dans la carrière du Château de Versailles. La Zurichois de 32 ans a commis une faute sur le tout dernier obstacle de l'exigeant parcours normal, alors qu'il avait réussi l'exploit d'effectuer plus de la moitié du parcours sans son étrier gauche. Il semble bel et bien maudit aux Jeux olympiques.

/ATS