Heimberg 4e des qualifications à 1m

Michelle Heimberg a brillamment décroché son ticket pour la finale du concours au tremplin à 1m des Mondiaux de Fukuoka. L'Argovienne de 23 ans a terminé 4e des qualifications vendredi.

Meilleure Européenne dans ces qualifications, Michelle Heimberg a conquis l'or aux récents Jeux européens dans cette discipline qui ne figure pas au programme olympique. Son meilleur résultat jusqu'ici dans des championnats du monde est une 6e place obtenue à 3m l'an dernier à Budapest.

Les Chinoises Shan Lin et Yajie Lie ont survolé les débats vendredi et devraient logiquement signer un doublé samedi en finale. La 3e place des qualifications est revenue à la Mexicaine Aranza Vazquez Montano, qui a cumulé 10 points de plus que Michelle Heimberg en cinq plongeons.

/ATS