Heptathlon: fin de carrière pour Géraldine Ruckstuhl

Géraldine Ruckstuhl (26 ans) a annoncé la fin de sa carrière. La Lucernoise, spécialiste de l'heptathlon, a indiqué sur les réseaux sociaux ne plus avoir la motivation nécessaire.

L'athlète a expliqué que sa passion pour l'athlétisme s'était éteinte. 'Je suis quelqu'un qui donne 100% ou qui arrête', a-t-elle écrit. 'Dans la vie, il faut faire ce qui te rend heureuse', a encore publié la Lucernoise, qui a détenu le record de Suisse de l'heptathlon jusqu'en 2022 avec 6391 points.

Championne du monde M18 en 2015 et championne d'Europe M23 en 2019, Géraldine Ruckstuhl a connu des dernières saisons difficiles, avec des blessures et deux infections au Covid. Elle n'avait pas été retenue pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Elle ne verra donc pas non plus ceux de Paris cet été.

/ATS