Hilary Knight regrette la blague « de mauvais goût » de Trump

L'humour du président américain Donald Trump ne passe pas.

Hilary Knight, la capitaine de l'équipe des Etats-Unis sacrée championne olympique à Milan la semaine passée, a regretté mercredi qu'une blague 'de mauvais goût' de Trump ait fait de l'ombre au succès olympique de sa formation en Italie.

'J'ai trouvé que c'était une blague de mauvais goût, qui malheureusement fait de l'ombre au succès des femmes ayant remporté l'or aux Jeux olympiques', a déclaré la joueuse sur ESPN.

Dimanche, peu après la finale olympique masculine, remportée par les Etats-Unis face au Canada comme les femmes quatre jours plus tôt, Donald Trump avait invité les joueurs à la Maison Blanche. 'Je dois vous dire qu'il va falloir faire venir l'équipe féminine, vous le savez bien', ajoutant lors de l'appel retransmis sur les réseaux sociaux qu'il serait 'probablement destitué' s'il ne le faisait pas.

Ces remarques avaient provoqué des rires parmi ses auditeurs, mais Knight a préféré souligner le 'soutien' existant entre les deux équipes. 'Les gars ont été mis dans une situation inconfortable, je trouve cela anormal que cet angle ait été retenu et fasse oublier la connexion' entre les deux formations.

L'équipe masculine a été accueillie mardi en grande pompe à la Maison Blanche puis au Congrès lors du traditionnel discours sur l'état de l'Union prononcé par Donald Trump, alors que l'équipe féminine avait décliné l'invitation, invoquant des problèmes de 'calendrier'.

Coach de l'équipe de Suisse dames médaillée de bronze dans ces Jeux, Colin Muller a pour sa part été choqué par le comportement des joueurs de l'équipe masculine américaine, le qualifiant d''indigne' dans une interview accordée à la NZZ. Au moins cinq membres de l'équipe masculine n'étaient pas présents lors de cette réception et ont rejoint directement leur franchise de NHL.

/ATS