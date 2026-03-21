Hommage aux victimes de l'incendie de Chiètres à la Kerzerslauf

De nombreux participants à la 'Kerzerslauf' ont porté samedi un brassard noir en signe de souvenir avec les victimes de l'incendie d'un car postal à Chiètres (FR). La 48e édition de cette course populaire a été adaptée suite au drame qui a fait six morts.

'D'après ce que j'ai vu, il y a vraiment beaucoup de coureurs qui ont porté le brassard' mis à disposition par les organisateurs de la course, a déclaré samedi le président du comité d'organisation, Markus Ith, à la RTS.

Des moments de silence ont été observés avant le départ de chaque course. Et certains événements festifs prévus en marge de l'événement ont également été supprimés.

La course s'est tenue dans une atmosphère 'très sportive'. Les participants 'font leur sport, mais je suis sûr qu'ils ont tous une petite pensée' pour les victimes de l'incendie et leurs proches, a ajouté M. Ith.

Selon lui, il n'y a jamais eu de demande d'annuler la course. Il était très important de maintenir la course, d'une part pour les participants, qui se sont entraînés durant des mois pour la préparer, mais aussi 'en signe de communauté' afin de pouvoir 'regarder vers l'avant'.

'Nous souhaitons montrer que le sport est un vecteur d’espoir et de solidarité. Il doit nous permettre de penser à ceux qui sont partis, mais aussi d’avancer', avait expliqué M. Ith vendredi dans les colonnes de La Liberté. Plus de 7500 personnes étaient inscrites pour cette 48e édition, soit plus que l'an dernier.

/ATS