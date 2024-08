Hüberli/Brunner devront se battre pour le bronze

Tanja Hüberli et Nina Brunner ne joueront pas la finale aux JO de Paris. Elles se sont inclinées 14-21 22-20 15-12 devant les Canadiennes Humana-Paredes/Wilkerson jeudi en demi-finale.

Hüberli/Brunner avaient pourtant toutes les cartes en main pour plier l'affaire en deux manches. Impériales dans le premier set, elles se sont procuré une balle de match à 20-19 au deuxième set. Mais une passe mal ajustée de Tanja Hüberli a offert un sursis aux Canadiennes, qui ont empoché sept des huit points suivants.

Les deux Alémaniques ont certes su se ressaisir après s'être retrouvées menées 6-3 dans le tie-break. Elles ont même pu prendre l'avantage 10-9 dans ce set décisif. Mais elles ont manqué de tranchant dans le 'money time', à l'image de cette attaque manquée par Nina Brunner qui a permis aux Canadiennes de mener 13-11.

Victorieuses de leurs cinq premiers matches disputés à l'ombre de la Tour Eiffel sans avoir lâché le moindre set, Hüberli/Brunner sont tombées de haut face à un duo qui avait dû passer par un barrage (16e de finale) après avoir concédé deux défaites en phase de poules dont une face à Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré.

La Schwytzoise (31 ans) et la Zougoise (28 ans) ont un peu plus de 24 heures devant elles pour digérer ce revers et préparer le match pour le bronze programmé vendredi dès 21h. Elles affronteront les perdantes de la deuxième demi-finale, qui oppose les Brésiliennes Ana Patricia/Duda aux Australiennes Mariafe Artacho/Taliqua Clancy.

/ATS