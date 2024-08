Huitième place finale pour Schneiter et de Planta

Sébastien Schneiter (28 ans) et Arno de Planta (25 ans) ont pris la 6e place de la Medal Race de 49er vendredi à Marseille. Les navigateurs romands terminent à la 8e place du classement final.

Le Genevois et le Vaudois se sont classés six fois dans le top 6 (une course gagnée) lors des douze courses de qualifications, mais ils ont également terminé quatre fois au-delà du top 15. Leur manque de constance tout au long de la semaine, lors de laquelle ils ont dû passer pas d'inhabituelles boucles de pénalité, aura finalement coûté à ce duo prometteur une place sur le podium.

Déjà en tête avant la Medal Race, les Espagnols Diego Botin et Florian Trittel ont gagné cette course finale pour décrocher l'or olympique. Le podium a été complété par les équipages néo-zélandais et américains.

/ATS