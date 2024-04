Ingebrigtsen père mis en examen pour violence domestique

La police norvégienne a annoncé lundi la mise en examen pour violence domestique de Gjert Ingebrigtsen sur l'un des membres de sa famille.

Gjert est le père et ex-entraîneur de Jakob Ingebrigtsen, champion olympique du 1500 m. Jakob et deux de ses frères également athlètes, Henrik et Filip, avaient fait sensation en octobre dernier en accusant leur père de violences dans une tribune parue dans la presse.

'Nous avons grandi avec un père très agressif et autoritaire, qui a eu recours à la violence physique et aux menaces dans le cadre de son éducation', écrivaient-il dans le journal Verdens Gang (VG), disant être toujours habités par un 'malaise' et par la 'peur'.

La police avait ouvert une enquête, considérant les sept enfants - six garçons et une fille - comme victimes potentielles. Selon une source proche du dossier, les faits en question ne concernent pas le trio d'athlètes connus mais un autre des enfants, plus jeune.

Démenti

Sur une période de quatre ans, de 2018 à 2022, Gjert Ingebrigtsen l'aurait malmené, insulté, menacé, frappé au visage de la main ou avec une serviette de toilette. Interrogée par l'AFP, l'inspectrice Therese Braut Våge qui a mené l'enquête n'a pas voulu confirmer ces informations. La police de la région d'où la famille est originaire précise avoir classé les autres épisodes sur lesquels elle a enquêté, faute de preuves ou à cause de la prescription.

Gjert, qui a entraîné ses fils jusqu'à leur rupture après les Jeux olympiques de 2021 à Tokyo - où Jakob a remporté son titre - a toujours démenti les accusations dont il fait l'objet. 'En ce qui concerne les affaires classées, nous sommes d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de preuves prouvant qu'Ingebrigtsen a commis un acte répréhensible', a commenté son avocat John Christian Elden lundi.

'Pour le reste, Ingebrigtsen conteste la description des faits sur lesquels la mise en examen est fondée - et il ne reconnaît donc pas sa culpabilité', a-t-il ajouté.

Tensions

Une fois la rupture consommée avec eux, Gjert Ingebrigtsen a commencé à entraîner un autre coureur norvégien, Narve Gilje Nordäs. Cela avait provoqué des tensions entre ce dernier et les trois frères ainsi qu'au sein de la fédération norvégienne d'athlétisme.

Le comité olympique norvégien a par ailleurs indiqué que Gjert n'obtiendrait pas d'accréditation pour les Jeux olympiques de Paris cet été, comme cela avait déjà été le cas lors des Championnats du monde d'athlétisme l'an dernier.

/ATS