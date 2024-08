Jakob Ingebrigtsen pulvérise le record du monde du 3000 m

Incroyable Jakob Ingebrigtsen lors de l'étape Diamond League de Silesia! Le Norvégien est allé chercher à Chorzow en Pologne le record du monde du 3000 m.

Ingebrigtsen a couvert la distance en 7'17''55, soit plus de trois secondes de mieux que la marque réussie par le Kényan Daniel Komen à Rieti en 1997 en 7'20''67.

L'exploit est retentissant car de l'avis des spécialistes, ce record de Komen était l'un des plus difficiles à aller chercher. Il faut dire que la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps était jusque-là propriété d'Hicham El Guerrouj en 7'23''09. Juste derrière, on retrouvait Ingebrigtsen en 7'23''63. C'est dire que le Norvégien a retranché six secondes à son meilleur chrono!

/ATS