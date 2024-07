Janzen en quart de finale, les 4 de couple en repêchage

Première rameuse à pointer le bout de son bateau sur le plan d'eau olympique de Paris 2024 situé à Vaires-sur-Marne, Aurélia-Maxima Janzen a franchi le cap des éliminatoires du skiff, décrochant son billet pour les quarts de finale.

La jeune Bernoise de 20 ans s'est classée deuxième de sa série. Une position qu'elle a occupée durant toute sa course. La championne du monde U23 de 2023 n'a été devancée que par la Hollandaise Karolien Florijn, l'une des grandes favorites aux médailles.

En repêchage

De son côté, le quatre de couple masculin formé de Scott Baerlocher, Dominic Condrau, Maurin Lange et de Jonah Plock n'est pas parvenu à terminer dans les deux premiers de sa série de demi-finales, donnant un accès direct à la finale. Nettement dominé par l'Italie et la Pologne, le quatuor helvétique (3e) se retrouve ainsi en repêchage, lundi.

Dans la même épreuve, mais chez les dames, Lisa Loetscher, Pascale Walker, Célia Dupré et Fabienne Schweizer ont également échoué dans leur quête d'un accès direct à la finale, terminant troisièmes de leur série derrière la Grande-Bretagne et l'Allemagne, Auteurs d'une excellente course, les Suissesses étaient encore deuxièmes à quelque 300 mètres de l'arrivée. C'est de bon augure pour leur repêchage également prévu lundi. La Genevoise Célia Dupré peut donc toujours rêver de finale.

