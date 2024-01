Jauge à environ 300'000 spectateurs selon Darmanin

La jauge de spectateurs qui pourront assister à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris le 26 juillet sur les quais de Seine est d'environ 300'000.

'L'idée, c'est qu'il y a 100'000 personnes dans les quais bas', avec des billets payants, et 'plus de 220'000 personnes sur les quais hauts', avec des billets gratuits, 'et puis après il y a tous ceux qui habitent et qui vont pouvoir louer, faire des soirées le long de la Seine', a détaillé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur France 2.

Ce chiffre a donc été revu largement à la baisse. Gérald Darmanin avait en effet annoncé en octobre 2022 au Sénat '600'000 spectateurs', dont 500'000 sur les quais hauts.

/ATS