Jolanda Neff et Marlen Reusser doivent renoncer aux JO

Jolanda Neff, championne olympique en titre de VTT, et Marlen Reusser, médaillée d'argent du chrono à Tokyo, n'iront pas aux JO de Paris. Toutes deux ont renoncé pour des raisons de santé.

La Saint-Galloise Jolanda Neff (31 ans) n'a pas résolu tous ses problèmes respiratoires lors de gros efforts soutenus. Quant à la Bernoise Marlen Reusser (32 ans), elle souffre toujours des suites d'une infection virale et n'a plus pu s'aligner en course depuis deux mois.

Les deux cyclistes, qui pouvaient nourrir des espoirs de médaille à Paris, seront remplacées, a indiqué Swiss Olympic. La Zurichoise Sina Frei (26 ans), médaillée d'argent à Tokyo, sera alignée en cross-country à la place de Neff, alors que la Grisonne Elena Hartmann (33 ans) disputera le contre-la-montre sur route.

/ATS