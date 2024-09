Jordan Chiles fait appel du retrait de sa médaille

Les avocats de Jordan Chiles ont déposé un recours en appel lundi devant le Tribunal fédéral. Ils contestent le retrait de la médaille de bronze initialement attribuée à l'Américaine aux JO de Paris.

Jordan Chiles, 23 ans, avait d'abord fini 3e de l'épreuve du sol à la faveur d'une révision de sa note, lui permettant de dépasser la Roumaine Ana Barbosu. L'équipe de Roumanie a contesté la décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) et obtenu gain de cause, au titre que Chiles avait demandé quatre secondes trop tard la réévaluation de son score. Le CIO a donc rendu le bronze à Barbosu.

Les avocats de Jordan Chiles ont annoncé qu'ils allaient faire appel devant le Tribunal fédéral suisse, affirmant détenir la preuve en vidéo que l'Américaine avait formulé sa requête dans les temps. Ils dénoncent également un 'sérieux conflit d'intérêt' en faveur de Barbosu, assurant que le chef du jury ayant traité le dossier avait pendant plusieurs années travaillé comme conseiller pour la Roumanie.

'Légitimement obtenu'

'A la lumière de ces défaillances indéniables, Chiles demande au Tribunal fédéral de rétablir le score qu'elle a légitimement obtenu à l'épreuve finale du sol', indiquent ses avocats du cabinet Gibson Dunn. 'Chaque élément des Jeux olympiques, dont le processus d'arbitrage, doit respecter le fair-play', a ajouté Me Maurice Suh.

L'appel de Chiles est soutenu par le Comité olympique et paralympique des Etats-Unis, ont précisé les conseils de la gymnaste, qui a jugé 'injuste' le retrait de sa médaille.

'Pour ajouter à ce crève-coeur, les attaques raciales spontanées sur les réseaux sociaux sont fausses et extrêmement blessantes. J'ai mis tout mon coeur et toute mon âme dans ce sport et je suis tellement fière de représenter ma culture et mon pays', a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

/ATS