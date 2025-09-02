Joshua Cheptegei renonce pour « raisons personnelles »

Joshua Cheptegei a renoncé aux championnats du monde de Tokyo (13-21 septembre). Le double ...
Joshua Cheptegei renonce pour « raisons personnelles »

Joshua Cheptegei renonce pour

Photo: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER

Joshua Cheptegei a renoncé aux championnats du monde de Tokyo (13-21 septembre).

Le double champion olympique ougandais a pris cette décision pour 'raisons personnelles', a annoncé mardi soir la fédération d'Ouganda.

Agé de 28 ans, Cheptegei a remporté le 5000 m des JO de Tokyo en 2021 et le 10'000 m à Paris l'an dernier.

Un autre espoir de médaille ougandais a renoncé pour les mêmes raisons aux Mondiaux: Jacob Kiplimo (24 ans), qui a établi le record du monde du semi-marathon cette année à Barcelone en 56'42.

'Nous respectons les raisons personnelles invoquées par les deux athlètes', a déclaré à l'AFP le président du comité olympique ougandais Don Rukare, estimant ces absences 'malheureuses'.

/ATS
 

Actualités suivantes

Gabby Thomas forfait pour les Mondiaux

Gabby Thomas forfait pour les Mondiaux

Autres sports    Actualisé le 02.09.2025 - 19:51

Angelica Moser et Joceline Wind aux Mondiaux, pas Rachel Klopfenstein

Angelica Moser et Joceline Wind aux Mondiaux, pas Rachel Klopfenstein

Autres sports    Actualisé le 02.09.2025 - 10:18

Yago Dora et Molly Picklum sacrés champions du monde de surf

Yago Dora et Molly Picklum sacrés champions du monde de surf

Autres sports    Actualisé le 02.09.2025 - 08:41

Un demi-million de fans à la Fête fédérale de lutte à Mollis (GL)

Un demi-million de fans à la Fête fédérale de lutte à Mollis (GL)

Autres sports    Actualisé le 01.09.2025 - 12:51

Articles les plus lus

Joel Girrbach termine 7e à Crans-Montana

Joel Girrbach termine 7e à Crans-Montana

Autres sports    Actualisé le 31.08.2025 - 17:45

Armon Orlik nouveau Roi de la lutte

Armon Orlik nouveau Roi de la lutte

Autres sports    Actualisé le 31.08.2025 - 18:11

Lucien Leiser sacré dans le canton de Vaud

Lucien Leiser sacré dans le canton de Vaud

Autres sports    Actualisé le 31.08.2025 - 18:41

« Rendez-vous sport » : Colin Chételat, champion de Suisse de triathlon

« Rendez-vous sport » : Colin Chételat, champion de Suisse de triathlon

Autres sports    Actualisé le 01.09.2025 - 09:42