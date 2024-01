Kaiser et Repond en lice pour le podium

Les deux Suissesses sont placées aux Championnats d'Europe de Kaunas. Livia Kaiser occupe la 4e place après le programme court, alors que Kimmy Repond est 8e.

Avec ses 66,31 points, Kaiser a réussi son meilleur score dans un programme court et elle n'est qu'à 2,65 points du podium. Il manque en revanche 8,62 points à Kimmy Repond pour atteindre cette troisième place, que la Bâloise, alors âgée de 16 ans, avait obtenue à la surprise générale il y a un an lors des Européens en Finlande.

Sans une chute sur son triple lutz, Kimmy Repond aurait certainement pu faire quatre ou cinq points de plus et être en excellente position avant le libre de samedi. Si elle parvient à patiner à son meilleur niveau, la Bâloise devrait grignoter quelques rangs, sachant qu'elle ne s'élancera pas dans le dernier groupe qui ne comprend que les six meilleures. Mais pour espérer remonter sur le podium, il faudra certainement battre son record de points (131,34).

Troisième des championnats de Suisse, Livia Kaiser se retrouve dans une position qu'elle ne connaît pas. Et lors du libre, la patineuse de Dübendorf va devoir réussir une prestation incroyable, elle qui n'a jamais fait mieux que 111,75 points lors d'un programme long.

C'est la Belgique qui domine les débats avec Loena Hendrickx (74,66) logiquement en tête, suivie de sa compatriote Nina Pinzarrone (69,70) et de la Géorgienne Anastasija Gubanova (68,96).

/ATS