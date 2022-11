Kambundji et Ehammer athlètes suisses de l'année

Mujinga Kambundji et Simon Ehammer ont été élus athlètes suisses de l'année par les fans et un jury spécialisé. Une belle récompense pour les magnifiques performances de cette saison.

La Swiss Athletics Night au Bierhübeli de Berne a couronné deux athlètes qui ont marqué 2022. Les quelque 3500 fans qui ont voté et les 11 membres du jury spécialisé ont été unanimes.

Mujinga Kambundji a d'abord brillé aux Championnats du monde en salle de Belgrade en mars, où elle est devenue championne du monde du 60 m en 6''96, battant le record de Suisse. En été, elle a amélioré le record suisse du 100 m à 10''89 secondes lors des championnats de Suisse et a atteint la finale du 100 et du 200 m aux championnats du monde d'Eugene, améliorant le record national du 200 m à 22''05. La Bernoise de 30 ans a enchaîné en devenant championne d'Europe du 200 m en plus de remporter la l'argent sur 100 m.

Simon Ehammer a lui décroché pas moins de trois médailles lors de grands événements internationaux. Aux championnats du monde en salle, l'Appenzellois de 22 ans a brillé en se parant d'argent à l'heptathlon. Aux Mondiaux, il a épaté les spécialistes du saut en longueur en décrochant le bronze, et aux championnats d'Europe, il a empoché l'argent du décathlon. Il a en outre amélioré à trois reprises le record national du décathlon. Son record actuel est de 8468 points.

/ATS