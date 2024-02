Kenya: décès d'Henry Rono

Il était l'homme aux quatre records du monde en 81 jours: le coureur kényan Henry Rono est mort à 72 ans, a annoncé la Fédération kenyane, qui a précisé qu'il était hospitalisé depuis dix jours.

Au printemps 1978, Henry Rono, alors étudiant à l'université d'Etat de Washington, avait coup sur coup battu les records mondiaux des 3000 m (7'32 ''1), 3000 m steeple (8'05''40), 5000 m (13'08''4) et 10'000 m (27'22''4). 'C'est dommage qu'il n'ait pas participé aux Jeux olympiques de 1980 (à cause du boycott de la plupart des pays africain), il aurait facilement pu revenir avec au moins deux médailles d'or', a déclaré Kipchoge Keino, double champion olympique et ancien président du Comité olympique kényan.

Henry Rono avait amélioré en 1981 son record du monde du 5000 m (13'06''20). L'ancien athlète, longtemps basé aux Etats-Unis, était rentré dans son pays natal après avoir passé en 2019 un appel à l'aide financière auprès du gouvernement kényan.

/ATS