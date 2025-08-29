Kleu bon 5e, un Français mène

Ronan Kleu, meilleur Suisse après le premier tour de l'European Masters à Crans-Montana, doit s'armer de patience. Il ne pourra disputer son deuxième tour que tôt samedi matin.

Jeudi, le brouillard a considérablement retardé le programme sur le haut-plateau valaisan, habituellement ensoleillé. Un retard qui n'a pas pu être rattrapé vendredi. Environ un tiers des 155 golfeurs ne pourront disputer leur premier tour que samedi matin.

Ronan Kleu fait partie de ceux-là. Après que tous les participants eurent terminé le premier tour vendredi, le Zurichois de 25 ans s'est classé à une excellente 5e place avec un score de 65 (cinq sous le par). Le deuxième meilleur Helvète, Joel Girrbach, doit encore disputer l'intégralité du deuxième tour et devrait passer le cut à mi-parcours s'il réalise un tour solide juste en dessous du par.

Après la deuxième journée, c'est le Français Adrien Saddier qui mène avec 127 coups (13 sous le par), suivi à un coup par l'Anglais Matt Wallace, qui a réalisé un excellent sept sous le par lors du deuxième tour.

/ATS