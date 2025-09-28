L'Europe tremble mais remporte le trophée

L'Europe, impériale vendredi et samedi, a tremblé dimanche mais a fini par conserver son trophée de la Ryder Cup face aux Etats-Unis à Farmingdale, près de New York.

Il s'agit du premier succès des Européens sur le sol américain depuis 2012.

Si les Etats-Unis mènent toujours 27 à 16 au palmarès (deux nuls), l'Europe, qui a conservé son trophée acquis à Rome il y a deux ans, se détache 13 à 9 depuis l'élargissement de l'équipe au-delà de la Grande-Bretagne et de l'Irlande en 1979, et même 11 à 4 ces trente dernières années.

Les Européens, à la tête d'une avance record samedi soir (11,5 points à 4,5) après les matches en paires, ont complètement raté leur dimanche, marqué par le sursaut de l'équipe américaine et de ses leaders. La Team USA a longtemps cru tenir son équivalent du 'miracle de Medinah', surnom de l'édition 2012, lorsque l'Europe avait retourné un déficit de 10-6.

'J'ai vécu les moments les plus stressants de ma vie, a réagi le capitaine européen Luke Donald. Je ne pensais pas qu'ils seraient si bons dimanche, ils (les Etats-Unis) se sont battus avec force.'

Scheffler domine McIlroy

Mais de miracle il n'y a pas eu dimanche dans la banlieue new-yorkaise, malgré le chahut constant des supporters locaux, réputés pour leur chauvinisme et leur manque de courtoisie, tous sports confondus.

L'Irlandais Shane Lowry a délivré son équipe, fébrile, en arrachant un demi-point à Russell Henley pour porter l'Europe à 14 points, le minimum requis pour repartir avec la coupe, avant que les dernières rencontres ne scellent le score final à 15-13.

Bousculé et insulté pendant trois jours, Rory McIlroy, héros du Masters en avril, remporte la Ryder Cup pour la sixième fois en huit participations. 'Très fier de faire partie de cette équipe', il a toutefois perdu dimanche sa première partie du tournoi, un revers symbolisant le retournement de situation que les Américains ont vainement espéré vivre jusqu'au terme de la 45e édition.

Le no 2 mondial a été dominé d'un trou par le no 1 Scottie Scheffler lors d'un choc au sommet, qui a permis à l'Américain de relever la tête après l'humiliation vécue lors des deux premiers jours, avec quatre défaites en autant de matches de paires.

Coup de pouce

L'Europe avait pourtant attaqué la journée avec un petit coup de pouce et le forfait du Norvégien Viktor Hovland, blessé au niveau du cou, donnant un demi-point à chaque équipe pour porter le score à 12-5, laissant les visiteurs à deux succès du trophée, avec onze duels à venir. Mais seul le Suédois Ludvig Aberg a gagné dimanche son match pour les Européens, portant alors sa formation à 13,5, à un match nul du trophée.

Le demi-point a été arraché par Lowry sur le 18, malgré une sortie de bunker exceptionnelle de Henley, qui a pour sa part manqué un putt pour mettre une pression folle à l'Europe, alors que trois matches seulement restaient à terminer.

