L'US Open devrait avoir lieu comme prévu, malgré la pandémie de coronavirus. La fédération américaine de tennis (USTA) a donné son feu vert pour le début du tournoi new-yorkais le 31 août prochain.

L'US Open, habituellement quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem, se tiendra cependant sans spectateurs et dans une bulle avec une liberté de circulation très limitée. Avant cela se tiendra le tournoi de Cincinnati (Master 1000 pour les messieurs, Premier pour les dames), lequel a été déplacé à New York et commencera le 22 août.

'Nous sommes convaincus que la sécurité et la santé de toutes les personnes impliquées pourra être garantie', écrit l'USTA dans un communiqué de presse. En raison de la pandémie de Covid-19, particulièrement ravageuse aux Etats-Unis, plusieurs joueuses et joueurs ont déjà signifié leur intention de ne pas faire le déplacement de Flushing Meadows. Les Suisses Stan Wawrinka et Belinda Bencic l'ont notamment laissé entendre, alors que la numéro une mondiale Ashleigh Barty a annoncé son renoncement.

/ATS