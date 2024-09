L'argent pour la Genevoise Céline van Till

Céline van Till a apporté une onzième médaille à la délégation suisse présente aux Jeux paralympiques de Paris.

La Genevoise s'est classée deuxième dans la catégorie 'tricycle' derrière la Néerlandaise Marieke van Soest, la seule à l'empêcher de réaliser un fabuleux triplé. En 2023, van Till avait en effet été sacrée championne d'Europe et du monde en para-cyclisme.

Sur la ligne d'arrivée, la Romande de 33 ans a concédé un peu plus de 10'' à la gagnante de ce contre-la-montre, catégorie T1-T2. Six athlètes ont participé à cette course.

Pour van Till, le cyclisme est le troisième sport qu'elle pratique en tant que para-athlète. Auparavant, elle s'était également adonnée au dressage - elle fut 13e aux Paralympiques de Rio en 2016 - et à l'athlétisme.

/ATS