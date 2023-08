L'équipe d'Ukraine en préparation en Slovaquie

L'équipe ukrainienne termine sa préparation pour les Mondiaux de Budapest (19-27 août) en Slovaquie cette semaine, a annoncé World Athletics. Les Ukrainiens rejoindront ensuite la Hongrie.

Ce camp d'entrainement à Banska Bystrica, co-financé par le fond pour l'Ukraine de la Fédération internationale et par le CIO, 'permettra aux athlètes ukrainiens d'achever leur préparation en vue de la compétition la plus importante de l'année', précise World Atheltics dans son communiqué.

Une initiative similaire avait vu le jour l'an dernier à l'approche des Championnats du monde qui s'étaient tenus à Eugene aux Etats-Unis et où l'Ukraine avait remporté deux médailles.

La secrétaire générale de la Fédération ukrainienne, Iolanta Khropach, a remercié les instances pour 'l'aide financière importante fournie pendant cette terrible guerre dans notre pays'.

'Nous comprenons à quel point les athlètes ukrainiens sont importants et inspirants pour leur pays en ces temps difficiles et nous voulons leur donner toutes les chances de concourir et d'exceller, malgré les grandes difficultés que cette horrible guerre leur fait subir', a appuyé Sebastian Coe, président de World Athletics.

/ATS