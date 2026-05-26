L'état de Maradona requérait une convalescence en centre de soins

'Excitation psychomotrice', 'difficile à contrôler', désintoxication: tout chez Diego Maradona ...
L'état de Maradona requérait une convalescence en centre de soins

L'état de Maradona requérait une convalescence en centre de soins

Photo: KEYSTONE/AP/RODRIGO ABD

'Excitation psychomotrice', 'difficile à contrôler', désintoxication: tout chez Diego Maradona plaidait en novembre 2020 pour une convalescence post-opératoire en centre de soins, a indiqué mardi le directeur de la clinique où l'ex-vedette du football a été opérée.

Pablo Dimitroff s'exprimait lors du procès de sept professionnels de santé pour potentielles négligences ayant contribué au décès de Maradona. Le directeur de la clinique a encore assuré que l'état de l'ancien footballeur 'a mis en difficulté' les soignants dans les jours suivant une opération le 3 novembre d'un hématome à la tête.

Il y avait 'des moments où il était difficile de maîtriser le patient: il a arraché à plusieurs reprises le cathéter veineux et il a fallu lui administrer des sédatifs et anticonvulsifs, à des doses importantes', a témoigné le Dr Dimitroff.

'Face à ce scénario et étant donné la nécessité d'une rééducation motrice et d'une désintoxication de l'habitude de consommation de substances, il semblait que le lieu pour poursuivre son traitement ne devait pas être à domicile', a affirmé l'ex-patron de clinique.

Pour cette raison, le Dr Dimitroff et d'autres spécialistes de la clinique, après consultations, plaidèrent que la meilleure option était une convalescence en établissement de soins.

Procès jusqu'en juillet

Mais le médecin personnel de Maradona, Leopoldo Luque et la psychiatre Agustina Cosachov, tous deux parmi les accusés, ont opté, avec l'accord de la famille, pour une convalescence à domicile.

C'est là, dans une résidence louée pour l'occasion à Tigre, au nord de Buenos Aires, que l'icône du football argentin est morte à 60 ans, le 25 novembre 2020, d'une crise cardiorespiratoire couplée à un oedème pulmonaire, seule sur son lit après plusieurs heures d'agonie.

Parmi les questions-clefs au procès figurent la pertinence de l'option choisie pour la convalescence post-opératoire de Maradona, et le niveau de soins et de suivi alors apportés dans les dernières semaines de vie.

Mardi dernier, un médecin de soins intensifs de la même clinique, Fernando Villarejo, avait lui aussi témoigné que le patient Maradona 'nécessitait un établissement', avait besoin 'd'une structure plus importante, avec des équipements médicaux et une prise en charge multidisciplinaire difficile à maintenir à domicile'.

Auparavant, Jana, une des filles de Maradona, avait accusé Leopoldo Luque d'avoir fait pression à l'époque pour une hospitalisation à domicile de la vedette, promettant une attention et prise en charge '24 heure sur 24', qui ne fut jamais tenue.

Les accusés, qui nient toute responsabilité dans le décès, encourent entre 8 et 25 ans de prison. Le procès, à raison de deux audiences hebdomadaires, doit se poursuivre jusqu'en juillet.

/ATS
 

Actualités suivantes

Norvégiens et Lettons l'emportent

Norvégiens et Lettons l'emportent

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 22:53

Les Delémontains vice-champions de Suisse de tennis de table

Les Delémontains vice-champions de Suisse de tennis de table

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 13:38

Conditions idéales pour le Jura Air Tour

Conditions idéales pour le Jura Air Tour

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 11:55

Gkolomeev nage le 50 m nage libre plus vite que le record du monde

Gkolomeev nage le 50 m nage libre plus vite que le record du monde

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 13:57

Articles les plus lus

Stevanovic: « Cette défaite a un goût amer »

Stevanovic: « Cette défaite a un goût amer »

Autres sports    Actualisé le 24.05.2026 - 19:26

Conditions idéales pour le Jura Air Tour

Conditions idéales pour le Jura Air Tour

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 11:55

Les Delémontains vice-champions de Suisse de tennis de table

Les Delémontains vice-champions de Suisse de tennis de table

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 13:38

Gkolomeev nage le 50 m nage libre plus vite que le record du monde

Gkolomeev nage le 50 m nage libre plus vite que le record du monde

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 13:57

L'équipe de Suisse gagne pour la première fois à domicile

L'équipe de Suisse gagne pour la première fois à domicile

Autres sports    Actualisé le 24.05.2026 - 19:02

Stevanovic: « Cette défaite a un goût amer »

Stevanovic: « Cette défaite a un goût amer »

Autres sports    Actualisé le 24.05.2026 - 19:26

Conditions idéales pour le Jura Air Tour

Conditions idéales pour le Jura Air Tour

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 11:55

Gkolomeev nage le 50 m nage libre plus vite que le record du monde

Gkolomeev nage le 50 m nage libre plus vite que le record du monde

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 13:57

Usyk vacille contre Verhoeven mais conserve ses ceintures

Usyk vacille contre Verhoeven mais conserve ses ceintures

Autres sports    Actualisé le 24.05.2026 - 07:10

L'équipe de Suisse gagne pour la première fois à domicile

L'équipe de Suisse gagne pour la première fois à domicile

Autres sports    Actualisé le 24.05.2026 - 19:02

Stevanovic: « Cette défaite a un goût amer »

Stevanovic: « Cette défaite a un goût amer »

Autres sports    Actualisé le 24.05.2026 - 19:26

Saint-Gall célèbre la victoire de la Coupe de Suisse

Saint-Gall célèbre la victoire de la Coupe de Suisse

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 10:08