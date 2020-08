La Course de l'Escalade 2020 annulée

L'édition 2020 de la Course de l'Escalade à Genève est annulée, peut-on lire sur le site de l'organisation de la course. La 43e édition aura donc lieu les 4 et 5 décembre 2021.

La pandémie du coronavirus aura fait une nouvelle victime dans le sport helvétique. Avec 40'000 participants, la Course de l'Escalade constitue le plus grand événement athlétique en Suisse. Mais avec une telle foule, il n'était pas possible de pouvoir appliquer les règles de distanciation.

'Les nombreux départs de coureuses et de coureurs durant le week-end de la Course de l’Escalade ne permettent pas de respecter les règles de distanciation individuelle. La persistance de la présence du coronavirus impose aux organisateurs de repousser la manifestation', écrivent les organisateurs sur leur site.

Devant l'impossibilité de garantir toute la sécurité sanitaire aux participants, les organisateurs ont préféré passer un tour et donner rendez-vous en décembre 2021.

Créée en 1978, la Course de l'Escalade a eu lieu chaque année depuis la première édition, sans exception malgré les intempéries.

/ATS