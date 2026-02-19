La FIFA annonce un « partenariat » pour Gaza avec le Conseil de paix

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a présenté ...
La FIFA annonce un « partenariat » pour Gaza avec le Conseil de paix

La FIFA annonce un

Photo: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MEO

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a présenté jeudi les projets de l'organisation pour Gaza lors de la première réunion du Conseil de paix de Donald Trump. Il devrait faire venir des stars dans la région.

'Tout le monde doit soutenir la paix', a déclaré le dirigeant suisse à Washington. Dans son discours, il a annoncé 'un véritable partenariat' entre la FIFA et le 'Conseil de paix'.

M. Infantino 'fera venir des stars dans la région', a de son côté annoncé Donald Trump dans son discours d'ouverture de la réunion. Le président américain a également affirmé que la FIFA aiderait à collecter 75 millions de dollars pour des projets liés au football à Gaza.

Un spot publicitaire présenté par le Haut-Valaisan a par ailleurs fait état de la construction de terrains de sport et d'un stade pouvant accueillir jusqu'à 25'000 spectateurs dans la bande de Gaza.

/ATS
 

Actualités suivantes

Ski alpinisme: Marianne Fatton, championne olympique de sincérité

Ski alpinisme: Marianne Fatton, championne olympique de sincérité

Autres sports    Actualisé le 19.02.2026 - 19:59

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

Autres sports    Actualisé le 19.02.2026 - 10:17

Curling: bilan parfait dans le Round Robin pour les Suisses

Curling: bilan parfait dans le Round Robin pour les Suisses

Autres sports    Actualisé le 19.02.2026 - 15:57

Hockey: Les Suissesses luttent pour le bronze

Hockey: Les Suissesses luttent pour le bronze

Autres sports    Actualisé le 19.02.2026 - 15:58

Articles les plus lus

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

JO de Milan-Cortina : le suivi en direct

Autres sports    Actualisé le 19.02.2026 - 10:17

Hockey: Le Canada, les Etats-Unis et la Slovaquie en demies

Hockey: Le Canada, les Etats-Unis et la Slovaquie en demies

Autres sports    Actualisé le 19.02.2026 - 11:57

Curling: bilan parfait dans le Round Robin pour les Suisses

Curling: bilan parfait dans le Round Robin pour les Suisses

Autres sports    Actualisé le 19.02.2026 - 15:57

Hockey: Les Suissesses luttent pour le bronze

Hockey: Les Suissesses luttent pour le bronze

Autres sports    Actualisé le 19.02.2026 - 15:58

Ligue des champions: l'Inter Milan en mauvaise posture

Ligue des champions: l'Inter Milan en mauvaise posture

Autres sports    Actualisé le 18.02.2026 - 23:09

Hockey: Le Canada, les Etats-Unis et la Slovaquie en demies

Hockey: Le Canada, les Etats-Unis et la Slovaquie en demies

Autres sports    Actualisé le 19.02.2026 - 11:57

Curling: bilan parfait dans le Round Robin pour les Suisses

Curling: bilan parfait dans le Round Robin pour les Suisses

Autres sports    Actualisé le 19.02.2026 - 15:57

Hockey: Les Suissesses luttent pour le bronze

Hockey: Les Suissesses luttent pour le bronze

Autres sports    Actualisé le 19.02.2026 - 15:58