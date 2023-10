La Nouvelle-Zélande est venue à bout de l'Irlande lors d'un match à rebondissements (28-24) samedi au Stade de France et s'est qualifiée pour les demi-finales du Mondial.

Les All Blacks ont fait la course en tête durant toute la rencontre mais ont dû s'employer pour tenir bon afin de faire tomber les Irlandais, no 1 mondiaux, et gagner le droit d'affronter l'Argentine en demi-finale vendredi prochain.

/ATS