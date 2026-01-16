La Suisse commence l'Euro par un match nul face aux Féroé

La Suisse a entamé l'Euro 2026, organisé au Danemark, en Suède et en Norvège, par un match nul. Vendredi à Oslo, un but tardif des Iles Féroé a coûté deux points aux handballeurs helvétiques (28-28).

Alors qu'elle menait 28-27 à quinze secondes du terme de la rencontre, la Suisse a encaissé un dernier but regrettable. Menée de six longueurs à la 36e, elle avait pourtant fait le plus dur en revenant au score et en prenant les devants grâce à une réussite de Manuel Zehnder.

Les joueurs d'Andy Schmid joueront leur deuxième match de ce tour préliminaire dimanche soir contre la Slovénie (20h30), avant de défier le Monténégro mardi (18h00). Les deux premiers des six groupes se qualifient pour le tour principal.

/ATS