La Suisse remporte la médaille d'or au tir à la corde

La délégation suisse a décroché lundi deux médailles d'or aux World Games de Chengdu, en Chine ...
Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

La délégation suisse a décroché lundi deux médailles d'or aux World Games de Chengdu, en Chine. Les Suisses ont remporté les épreuves du tir à la corde et du sprint par équipe en course d'orientation.

L'équipe de tir à la corde, composée d'Elena Beier, Melanie Villiger, Carmen Rolli, Nina Widmer, Robin Burch, Ivo Lustenberger ainsi que Jeremias et Emanuel Zumbühl, a savouré le plus beau des métaux après sa victoire face à la Belgique en finale. Un précédent duel entre les deux nations s'était soldé par un match lors de la phase de groupes.

La dernière épreuve de course d'orientation, le sprint par équipes, a également souri à l'équipe mixte helvétique. Natalia Gemperle, Riccardo Rancan, Tino Polsini et Simona Aebersold, déjà sacrée deux fois en individuel (sprint et moyenne distance), ont devancé la Suède et la Tchéquie.

Avec six médailles d'or et trois d'argent, la Suisse occupe désormais la sixième place du tableau des médailles des World Games. Ce grand événement multisports des disciplines estivales non olympiques se déroule jusqu'au 17 août.

/ATS
 

