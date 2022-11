La Suisse se reprend et bat la Finlande

Décevante pour son entrée en lice samedi, l'équipe de Suisse s'est parfaitement reprise dimanche après-midi à Zurich pour son deuxième match dans le Mondial 2022.

La sélection du coach David Jansson s'est imposée 7-5 devant la Finlande, deuxième meilleure nation du monde, dans le choc au sommet du groupe A.

Contrainte au nul (4-4) samedi face à la Norvège après avoir mené 2-0 puis 3-1, la Suisse a nettement mieux géré son face-à-face avec les quadruples champions du monde finlandais. Le portier helvétique Pascal Meier s'est notamment montré bien plus convaincant que son vis-à-vis Lassi Toriseva.

Rien ne fut pourtant aisé face à la Finlande, qui a participé à 11 des 13 finales des championnats du monde, à chaque fois face à la Suède (9 titres). La Suisse ne comptait en effet qu'une longueur d'avance à l'issue du premier tiers, après avoir pourtant réussi le début de match parfait pour mener 3-0 après 10'55''.

Poussée par les quelque 10'000 supporters présents dans la Swiss Life Arena et emmenée par les efficaces Michael Schiess (1 but, 3 assists) et Manuel Maurer (2 buts), la sélection helvétique a cependant parfaitement tenu le choc. Le 7-4, inscrit dans une cage vide par Schiess à la 54e, lui a permis de mieux respirer.

Mardi face à la Slovaquie

Grâce à cet exploit dominical, l'équipe de Suisse est donc idéalement placée pour terminer à l'une des deux premières places de cette poule A et accéder directement aux quarts de finale. Elle disputera son dernier match dans cette phase préliminaire mardi face à la Slovaquie, qui a été écrasée 8-1 par la Finlande samedi.

/ATS