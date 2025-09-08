La chaleur représentera « un défi », estime Coe

La chaleur va représenter 'un défi' aux Championnats du monde qui débutent samedi à Tokyo, ...
La chaleur représentera « un défi », estime Coe

La chaleur représentera

Photo: KEYSTONE/AP/GREGORIO BORGIA

La chaleur va représenter 'un défi' aux Championnats du monde qui débutent samedi à Tokyo, a estimé mardi le patron de la Fédération internationale Sebastian Coe.

Le Japon vient de vivre son été le plus chaud jamais enregistré.

'Je ne pense pas que ce soit un secret, nous avons effectivement des problèmes liés à la chaleur à Tokyo. Nous les avons d'ailleurs rencontrés lors des Jeux olympiques de 2021', a déclaré le Britannique aux journalistes alors que les températures atteignaient encore 33°C mardi.

Le marathon et les épreuves de marche athlétique des JO de 2021, qui se sont déroulés cette année-là du 23 juillet au 8 août, avaient été déplacées vers la ville de Sapporo, dans le nord du pays, où il fait moins chaud. Mais cette fois-ci, ces épreuves devraient rester à Tokyo.

La température moyenne dans l'archipel entre juin et août a été supérieure de 2,36°C à la 'valeur standard', ce qui en fait la période la plus chaude depuis le début des relevés en 1898, selon l'Agence météorologique japonaise (JMA). Il s'agit du troisième été consécutif avec des températures record, a noté l'agence.

'Pas de phénomènes passagers'

Après une réunion des dirigeants de l'athlétisme mondial, Sebastian Coe a souligné qu'ils discutaient des risques futurs liés au réchauffement climatique: 'Ce ne sont pas des phénomènes passagers, ils sont là pour durer', a-t-il noté.

'Les gouvernements n'ont pas pris leurs responsabilités et le monde du sport va devoir prendre des décisions unilatérales à ce sujet. Et nous avons réfléchi par le passé: si nous nous engageons pour le bien-être des athlètes, alors nous devrions probablement nous engager ouvertement en ce sens', a-t-il ajouté.

L'ancien spécialiste de demi-fond estime d'ailleurs que World Athletics est plus en pointe que d'autres instances sportives pour faire face aux défis du réchauffement climatique. 'Je suis très fier de pouvoir affirmer en toute légitimité que nous disposons de l'équipe scientifique et médicale la plus accomplie et la plus compétente de tous les sports internationaux, et même de toutes les organisations sportives', a-t-il affirmé.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les frères Filieri se distinguent sur la scène nationale

Les frères Filieri se distinguent sur la scène nationale

Autres sports    Actualisé le 08.09.2025 - 16:50

Rentrée rêvée pour l’Union Jura Rugby

Rentrée rêvée pour l’Union Jura Rugby

Autres sports    Actualisé le 08.09.2025 - 17:35

La FSG Bassecourt reléguée, la FSG Alle manque la promotion de peu

La FSG Bassecourt reléguée, la FSG Alle manque la promotion de peu

Autres sports    Actualisé le 07.09.2025 - 19:26

Judo Jura recule à la dernière place du championnat de Ligue B

Judo Jura recule à la dernière place du championnat de Ligue B

Autres sports    Actualisé le 07.09.2025 - 16:30

Articles les plus lus

La course des 252 marches renaît de ses cendres

La course des 252 marches renaît de ses cendres

Autres sports    Actualisé le 05.09.2025 - 11:00

Romane Gauthier et Mekonen Tefera domptent Villeret-Chasseral-Villeret

Romane Gauthier et Mekonen Tefera domptent Villeret-Chasseral-Villeret

Autres sports    Actualisé le 06.09.2025 - 16:06

Les Triathlon Jurassik Series ont rendu leur verdict

Les Triathlon Jurassik Series ont rendu leur verdict

Autres sports    Actualisé le 06.09.2025 - 23:12

La gymnastique en fête à Courroux

La gymnastique en fête à Courroux

Autres sports    Actualisé le 07.09.2025 - 10:27