La communauté LGBT+ suisse interpelle la FIFA

La FIFA doit mieux protéger les personnes et les fans de football LGBT+ au Qatar. Plusieurs organisations ont organisé mardi une action devant le musée de la FIFA à Zurich pour lui rappeler sa responsabilité à moins de deux semaines de la Coupe du monde.

'Les vies des personnes LGBT+ au Qatar sont en danger et la FIFA reste inactive. C'est pourquoi nous devons agir en tant que société civile et fans de football', selon Justin Lessner, directeur de campagne chez All Out cité dans le communiqué.

Les normes qataries imposent aux personnes concernées de ne pas montrer d'affection pour le même sexe, exigent des couples de loger dans des chambres séparées et demandent aux individus d'avoir une apparence genrée classique, rappelle Roman Heggli, secrétaire général de Pink Cross.

La communauté LGBT+ suisse attend de la FIFA qu'elle use de son influence auprès des dirigeants qataris et qu'elle s'engage pour une dépénalisation des personnes concernées au Qatar. Cela correspondrait à la politique des droits humains de la fédération, selon laquelle la FIFA s'engage au niveau international pour le respect et la promotion de ces droits.

L'action avait pour slogan: 'FIFA: Let's kick away the hate! Score a goal for love and equality at the 2022 World Cup in Qatar!' (Bottons la haine en touche! Marquez un but pour l'amour et l'égalité lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar). Elle était organisée par les organisations internationales et suisses All Out, Pink Cross, Transgender Network Switzerland (TGNS), l'Organisation Suisse des Lesbiennes (LOS).

/ATS