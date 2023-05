La crème de la relève réunie au camp « Tous les talents à Tenero »

Plus de 500 talents sportifs issus de 25 sports se donneront rendez-vous au Centre sportif national de la jeunesse à Tenero (CST) du 14 au 19 mai 2023 à l’occasion du camp 'Tous les Talents à Tenero.'

Les meilleurs athlètes suisses de la relève âgés de 10 à 18 ans , suivront à cette occasion, un programme d’entraînement dans leur sport individuel ou leur sport d’équipe de prédilection.

Comme chaque année, ces sportifs et ces sportives pourront prendre part à des échanges interdisciplinaires ainsi qu’à différents ateliers sur des sujets comme la prévention du dopage, l’autopromotion, la psychologie du sport et les valeurs olympiques. Des conseils relatifs au sommeil dans le sport de performance et à l’Aide sportive suisse viendront conclure la semaine.

'Le 3T est bien plus qu’un simple camp d’entraînement: pour les athlètes suisses de la relève, cette importante manifestation formatrice constitue un jalon sur leur chemin venant à l’élite', affirme Simone Merkli, la cheffe du projet 'Tous les Talents à Tenero' chez Swiss Olympic.

Infrastructures ultramodernes

Le camp, qui se déroule deux fois par an, au Tessin, représente un projet phare dans les mesures de mise en œuvre de la Confédération et de Swiss Olympic dans le domaine de la promotion de la relève.

Le 3T est organisé par Swiss Olympic en collaboration avec l’Office fédéral du sport (OFSPO) et le CST. Le 21 avril dernier, la conseillère fédérale Viola Amherd a inauguré le nouveau bâtiment 'Brere' du CST, qui réunit sous un même toit sport, restauration, enseignement et administration. Les jeunes disposent ainsi de capacités supplémentaires ultramodernes.

/ATS