Lack 3e, Smith victime d'une lourde chute

Saskja Lack a cueilli samedi à son quatrième podium en Coupe du monde, le deuxième de l'hiver ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Saskja Lack a cueilli samedi à Kopaonik son quatrième podium en Coupe du monde, le deuxième de l'hiver. Mais la 3e place de la Zurichoise est ternie par la lourde chute de Fanny Smith en finale.

La Vaudoise Fanny Smith a été victime d'une cabriole spectaculaire après avoir perdu le contrôle de son ski droit au passage d'une bosse à mi-parcours. La vice-championne olympique pointait alors au 3e rang dans une course dominée par Sandra Näslund.

Alors 4e, Saskja Lack n'a pas pu s'immiscer dans la lutte pour la victoire. Mais elle a serré le poing en franchissant la ligne, satisfaite d'avoir décroché son deuxième top 3 de l'hiver après sa 2e place à Val di Fassa juste avant les Jeux.

Déjà victorieuse la veille sur la neige serbe, Sandra Näslund s'est offert le doublé en devançant la championne olympique Daniela Maier. La Suédoise conforte sa 1re place en Coupe du monde grâce à ce succès, son 46e sur le plan individuel.

Comme vendredi, les Suisses n'ont pas pu atteindre la grande finale. Alex Fiva, 5e la veille, s'est à nouveau montré le meilleur Suisse. Le médaillé de bronze des JO 2026, 6e samedi, a toutefois encore une fois été éliminé en demi-finale.

/ATS
 

