Lausanne 2025: cérémonie d'ouverture jeudi entre la ville et le lac

Le coup d'envoi de la 77e Fête fédérale de gymnastique (FFG) Lausanne 2025 est prévu jeudi. Un temps imaginée sur l'esplanade de Montbenon, la cérémonie d'ouverture se déroulera en trois étapes entre le Palais de Beaulieu en ville et le Musée Olympique au bord du lac.

La capitale vaudoise est désormais parée pour accueillir quelque 65'000 gymnastes (59% de femmes et 41% d'hommes) et 300'000 visiteurs jusqu'au 22 juin. La partie officielle de la cérémonie d'ouverture débute dès 10h30 au Palais de Beaulieu avec les discours officiels du comité d'organisation, de la Fédération suisse de gymnastique (FSG) ainsi que des autorités cantonales et communales.

Ensuite Aarau 2019 passera le relais à Lausanne 2025 pour lancer le début des festivités avec la déclaration solennelle de l'ouverture de cette 77e édition. Drapeau emblématique de la fête, la bannière de la FSG est en effet transmis à chaque fois par la ville organisatrice de l'édition précédente à la ville suivante. C'est un héritage vivant de la faîtière suisse de gymnastique.

Dès 13h30, un spectacle gymnique d'une heure et demie environ se tiendra dans l'une des halles sud du site de Beaulieu. S'il est ouvert au public et gratuit, il ne pourra accueillir qu'un maximum de quelque 600 personnes.

Changement de plan

'C'est vrai que l'on a très longtemps espéré offrir cette cérémonie sur l'esplanade de Montbenon, à l'air libre et face au lac, dans un décor de carte postale, entouré de la population. Mais des problèmes techniques, d'ancrage et de statiques, avec une telle grande et lourde infrastructure, nous ont finalement obligé de revoir le concept de l'ouverture', a expliqué mercredi à Keystone-ATS Gaël Lasserre, directeur général de Lausanne 2025.

Une deuxième étape est prévue autour de 15h40 sur la place des Pionnières, au centre-ville, avec une flash mob et plusieurs performances gymniques d'une heure environ. La population est invitée à venir y assister.

Une troisième et dernière étape est prévue au Musée Olympique, direction lac, aux alentours de 17h30, avec quelques discours encore dans ce lieu symbolique de l'histoire sportive mondiale. Ce sera la fin de la cérémonie d'ouverture. Dès le lendemain, la bannière de la FSG sera exposée au musée dans l'exposition temporaire 'Parcours thématique sur la gymnastique'.

Encore 800 bénévoles à trouver

Plus de 140 concours sont organisés sur dix jours. Vingt-deux disciplines - réparties sur 27 sites et avec pas moins de 4000 juges - sont représentées. Parmi ces disciplines, on trouve notamment la gymnastique artistique, la gymnastique aux agrès, l'acrobatie, l’athlétisme, la lutte ou encore le trampoline. Mais aussi plusieurs sports de balle et d'équipe.

Cette édition 2025 de la FFG, qui a lieu tous les six ans et représente le plus grand événement sportif en Suisse, est répartie dans trois 'quartiers sportifs' de la capitale vaudoise: la Ville (Pontaise, Beaulieu, Bergières, Montbenon et Flon), le Lac (Vallée de la Jeunesse, Coubertin et Vidy) et l'UNIL (Chavannes, Dorigny). Le 'quartier festif' est, lui, regroupé à Bellerive, sur la place de la Navigation et à Ouchy en général.

A ce jour, près de 1400 sociétés de gymnastique à travers tout le pays se sont inscrites (sur les 2650 que compte la Suisse), soit environ 65'000 gymnastes. Il s'agit d'un record de participation pour une Fête fédérale en Suisse romande, selon le comité.

Bonne nouvelle sur le front du bénévolat: encore à la recherche de 1000 à 1500 volontaires il y a un mois, le comité d'organisation indique en avoir 4200 environ sur les 5000 recherchés. 'On a ce qu'il faut pour pouvoir tourner', s'est réjoui Gaël Lasserre. 'Le 85% des postes est donc couvert et nous comptons sur le début de la manifestation, et un effet d'appel d'air, pour remplir ceux manquants pour le deuxième week-end de la fête'.

/ATS