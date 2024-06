Le CIO autorise 25 sportifs russes et bélarusses à participer

Le CIO a autorisé samedi quatorze Russes et onze Bélarusses à participer sous bannière neutre aux JO de Paris (26 juillet-11 août).

Cette première liste, limitée à quatre disciplines, est amenée à être complétée.

Les deux tiers des sportifs concernés s'aligneront en lutte (16), mais le CIO a également validé la présence de deux haltérophiles, trois gymnastes spécialistes du trampoline et quatre cyclistes sur route - dont le Russe Aleksandr Vlasov, vainqueur du Tour de Romandie 2022 et quatrième du Giro en 2021.

'Nos cyclistes ont passé le test', s'est réjoui le président de la fédération russe de cyclisme, Vyacheslav Ekimov, auprès de l'agence TASS. Vice-championne du monde de trampoline en février dernier à Bakou, la Russe Angela Bladtseva sera également à Paris, a confirmé de son côté le patron de la fédération russe, Nikolai Makarov.

Aucune athlète, nageurs en balance

Pour figurer dans cette première liste, les 'athlètes individuels neutres' ont dû à la fois franchir l'obstacle des qualifications et un double contrôle, par les fédérations internationales puis le CIO, de leur absence de soutien actif à la guerre en Ukraine et de lien avec l'armée de leur pays.

Le groupe d'experts, mis en place en mars, 'a pu bénéficier de nouvelles informations provenant de différentes sources, en particulier des listes officielles d'athlètes affiliés à des clubs sportifs des forces armées et de sécurité, publiées sur les sites web officiels en Russie et au Bélarus', précise le CIO.

Le ministère ukrainien des Sports s'est de son côté félicité de la mise à l'écart des 'propagandistes à visage découvert'. 'Le CIO a tenu compte des preuves que nous lui avons soumises, au côté du comité olympique d'Ukraine et des fédérations sportives', a déclaré le responsable du ministère Matvey Bidnyi dans un communiqué, remerciant 'les journalistes d'investigation et collègues des agences gouvernementales' pour leur propre travail de vérification.

L'instance olympique doit encore actualiser sa liste, au fur et à mesure que tomberont les résultats définitifs des qualifications. Aucun athlète n'en fera partie puisque World Athletics a maintenu une exclusion totale des Russes et Bélarusses, alors que certains sports les ont réintégrés si tardivement que leur présence est incertaine.

Ainsi, World Aquatics a accordé vendredi le statut de neutralité à la nageuse russe Yuliya Efimova, sextuple championne du monde, et à un peu moins d'une dizaine de nageurs bélarusses. Mais Efimova a estimé qu'elle aurait du mal à se qualifier dans les délais, d'autant qu'elle ne peut participer aux épreuves en Europe faute de visa et devra ensuite passer le filtrage du CIO.

Rublev pas aux JO

Lorsque la liste du CIO sera définitive, il restera à voir la réponse des organisations sportives russes et bélarusses: si Moscou a finalement renoncé à boycotter les Jeux de Paris, ses gymnastes ont tous décidé de refuser d'y participer, alors que les fédérations d'aviron et de judo sont disposées à envoyer des athlètes.

Côté tennis, le patron de la fédération russe Shamil Tarpichev a indiqué à l'agence TASS qu'Andrey Rublev, Karen Khachanov et Liudmila Samsonova 'ne joueraient pas aux JO'.

L'organisation olympique, après avoir dans un premier temps banni les athlètes des deux pays du sport mondial après l'invasion russe de l'Ukraine, en février 2022, a orchestré leur retour progressif, sous bannière neutre, sous strictes conditions et en excluant d'emblée les épreuves par équipes.

En mars dernier, le CIO tablait sur 36 Russes et 22 Bélarusses aux Jeux de Paris 'selon le scénario le plus probable', et respectivement 55 et 28 'au maximum', soit une présence nettement plus clairsemée que lors des JO de Tokyo en 2021: les Russes étaient 330, alors que le Bélarus avait qualifié 104 sportifs.

/ATS