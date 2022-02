Le CIO retire l'Ordre olympique au président Poutine

Le CIO a annoncé lundi dans un communiqué retirer l'Ordre olympique au président russe Vladimir Poutine. En outre, il a recommandé de bannir les Russes et Bélarusses des compétitions sportives.

Ces décisions de la commission exécutive de l'organisation basée à Lausanne ont été prises en raison de l'invasion russe en Ukraine.

Soulignant que de nombreux athlètes d'Ukraine sont empêchés de concourir en raison de l'attaque des troupes russes contre leur pays, la commission exécutive du CIO 'recommande aux Fédérations internationales de sport et aux organisateurs de manifestations sportives de ne pas inviter ou de permettre la participation d'athlètes et de représentants officiels russes et bélarusses aux compétitions internationales'.

/ATS