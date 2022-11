Le Kényan Evans Chebet s'adjuge le marathon de New York

Le Kényan Evans Chebet, déjà vainqueur à Boston en avril, a remporté le marathon de New York en 2h08'41. Il offre un doublé à son pays après la victoire de Sharon Lokedi chez les femmes.

Agé de 34 ans, il a pris le meilleur l'Ethiopien Shura Kitata, relégué à 13 secondes sur la ligne. Le Néerlandais Abdi Nageeye, médaillé d'argent aux JO de Tokyo l'an passé, complète le podium.

Chebet a pris les commandes de la course après que le Brésilien Daniel Do Nascimento, parti comme une flèche, a fini par s'effondrer. Il n'a plus jamais laissé d'espoir à ses rivaux. Il succède au palmarès à son compatriote Albert Korir.

La célèbre course disputée dans les rues de la Grosse pomme était la dernière de l'année et a couronné l'écrasante domination du Kenya, ses coureurs ayant réalisé un 6/6 en 2022.

Le double champion olympique Eliud Kipchoge s'est en effet imposé à Tokyo (6 mars) puis Berlin (25 septembre), Evans Chebet à Boston (18 avril) avant New York, Amos Kipruto à Londres (2 octobre) et Benson Kipruto à Chicago (9 octobre).

C'est la première fois qu'une nation réalise le Grand chelem depuis que le circuit mondial a été élargi à six courses, avec l'ajout du marathon de Tokyo en 2013.

/ATS