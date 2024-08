Le Kényan Wanyonyi proche du record du monde du 800 m

Emmanuel Wanyonyi a fait doublement sensation en finale du 800 m des JO. Il a rapporté la première médaille d'or à l'équipe kényane masculine d'athlétisme et s'est approché à 0''28 du record du monde.

Wanyonyi, au terme d'une course de folie, la plus rapide de l'histoire, s'est imposé en 1'41''19. Il a gagné pour un centième, devant le champion du monde canadien Marco Arop (1'41''20), tandis que le favori et meilleur performer de la saison, l'Algérien Djamel Sedjati (1'41''50), prenait la 3e place. Le 4e, Bryce Hopppel (USA), est aussi passé sous 1'42'' (1'41''67), une densité jamais vue auparavant.

Seul le recordman du monde David Rudisha (1'40''91) et Wilson Kipketer (1'41''11), tous deux Kényans, ont couru plus vite que Wanyonyi. Ce dernier, 20 ans tout juste, avait été champion du monde juniors à Nairobi en 2021.

Avec la 6e place de Gabriel Tual (1'42''14), la France était toujours dans l'attente d'une première médaille en athlétisme à ces JO.

/ATS