Le champion olympique du décathlon forfait pour les Mondiaux

L'Appenzellois Simon Ehammer aura un rival de moins dans le décathlon des Mondiaux 2025. Champion olympique en titre, Markus Rooth a en effet déclaré forfait pour le grand rendez-vous de Tokyo.

'C'est le coeur lourd que je dois annoncer que je ne participerai pas aux championnats du monde de Tokyo' du 13 au 21 septembre, a annoncé Markus Rooth sur son compte Instagram.

Le Norvégien explique s'être blessé à un genou et à un coude lors d'un entraînement à la perche, en se réceptionnant en dehors du matelas. Il va se faire opérer, a-t-il ajouté.

/ATS