Le champion olympique du décathlon forfait pour les Mondiaux

L'Appenzellois Simon Ehammer aura un rival de moins dans le décathlon des Mondiaux 2025. Champion ...
Le champion olympique du décathlon forfait pour les Mondiaux

Le champion olympique du décathlon forfait pour les Mondiaux

Photo: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI

L'Appenzellois Simon Ehammer aura un rival de moins dans le décathlon des Mondiaux 2025. Champion olympique en titre, Markus Rooth a en effet déclaré forfait pour le grand rendez-vous de Tokyo.

'C'est le coeur lourd que je dois annoncer que je ne participerai pas aux championnats du monde de Tokyo' du 13 au 21 septembre, a annoncé Markus Rooth sur son compte Instagram.

Le Norvégien explique s'être blessé à un genou et à un coude lors d'un entraînement à la perche, en se réceptionnant en dehors du matelas. Il va se faire opérer, a-t-il ajouté.

/ATS
 

