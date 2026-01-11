Le duo Hasler/Pasternack titré en bob à 2

Melanie Hasler a vécu un week-end de rêve à St-Moritz, théâtre d'une manche de Coupe du monde qui faisait office de championnats d'Europe.

Sacrée en monobob samedi, l'Argovienne s'est également parée d'or dimanche en bob à 2 en compagnie de Nadja Pasternack.

Le duo helvétique a pris la 2e place de l'épreuve de Coupe du monde, à 0''01 seulement des Américaines Humphries/Jones. Mais Hasler/Pasternack ont pu devancer deux équipages allemands, pilotés par Laura Nolte et Kim Kalicki, sur le podium continental.

Melanie Hasler, qui a devancé Laura Nolte de 0''02, a aussi profité de la deuxième manche cauchemardesque de la troisième pilote allemande. Leader après la première descente, Lisa Buckwitz a perdu 0''67 sur l'Argovienne en deuxième manche pour reculer au 5e rang de cette course.

Deuxième meilleur équipage suisse dimanche, Debora Annen et la sprinteuse Salomé Kora ont terminé 7es de cette épreuve et 6es des Championnats d'Europe. Le duo, qui figurait au 3e rang des Européens après la première manche, n'a pas tenu le choc dans la manche finale.

/ATS