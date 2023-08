Le relais 4x100 m masculin suisse finalement au départ

Swiss Athletics enverra six athlètes supplémentaires aux Mondiaux de Budapest. Un ticket pour le relais 4x100 m masculin lui a en effet été attribué après le retrait d'une nation qualifiée.

La Suisse, 17e du classement de World Athletics dans la discipline, a donc hérité de la 16e et dernière place disponible. La commission de sélection de Swiss Athletics a convoqué six sprinters: Enrico Güntert (LC Schaffhouse), Bradley Lestrade (Lausanne-Sports), Pascal Mancini (FSG Estavayer), Timothé Mumenthaler (Stade Genève), Felix Svensson (Versoix-Athlétisme) et Silvan Wicki (BTV Aarau).

Le recordman de Suisse du 110 m haies Jason Joseph est par ailleurs également à disposition du relais 4x100 m, dont les séries sont prévues le vendredi 25 août, pour ces joutes hongroises. En revanche, William Reais, sélectionné sur 200 m pour ces Mondiaux, se concentre cette saison sur les disciplines individuelles.

Au final, Swiss Athletics enverra 38 athlètes à Budapest.

/ATS